محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية في منطقة وادي القمر بحي العجمي

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قافلة طبية متكاملة بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية، وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.

5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات

وضمت القافلة الطبية 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- صدرية- باطنة- تنظيم أسرة- عظام)، مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

صرف جميع الأدوية بالمجان

وأكد محافظ الإسكندرية أنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة بالقافلة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، للتيسير على المواطنين.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورةغادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.