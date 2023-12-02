محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا في 3 إدارات تعليمية، وهي «المنتزه - العجمي - برج العرب»، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

إنشاء 12 مدرسة جديدة في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان صادر اليوم السبت، أنه جار العمل على إنشاء 12 مدرسة أخرى بإجمالي 411 فصلا في 5 إدارات تعليمية، وهي «المنتزه - وسط - العجمي - العامرية - برج العرب».

وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم، تبذل مجهودًا كبيرًا في صيانة وتوسعة وإنشاء مدارس على مستوى المحافظة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب للحد من التكدس بالفصول.

الانتهاء من صيانة 19 مدرسة بالإسكندرية

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من صيانة 19 مدرسة وذلك في 7 إدارات تعليمية وهي «غرب - برج العرب - العجمي - المنتزه - الجمرك - وسط - العامرية».

العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى

فيما أكد أنه يجري العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى، ليكون بذلك إجمالي الصيانة 37 مدرسة في الإسكندرية.