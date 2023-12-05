نائب رئيس «الإنتاج الحربي»: «رعد 200» صُممت ونُفذت بعقول وأيادٍ مصرية (حوار)

أكد المهندس إيميل حلمى إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب، حرص مختلف المصانع الحربية المصرية على تنفيذ التوجيهات بزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات العسكرية والمدنية، لافتاً إلى نجاح الوزارة فى توطين صناعة الصلب المُدرع محلياً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المنتج الاستراتيجى، وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، فى حوار لـ«الوطن»، أن معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية فخر لكل مصرى، مشيراً إلى أن الجناح يعكس مدى تطور منتجاتنا الدفاعية، وأنه من المقرر توقيع اتفاقيات تعاون عدة خلال فعاليات المعرض.

وأشار، فى حواره، إلى أن راجمة الصواريخ المصرية الجديدة «رعد 200»، التى تُعد أول راجمة صواريخ مصرية فى التاريخ، صُممت ونُفذت بـ«أيدى وعقول مصرية»، وبمكون محلى بنسبة 65%، كما أن الوزارة تشارك بقذيفة أعماق صاروخية جديدة.. وإلى نص الحوار:

* إعجاب كبير أبداه زوار جناح الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى معرض «إيديكس 2023».. فما دوافع هذا الإعجاب؟

- الهيئة القومية للإنتاج الحربى هى هيئة قومية مصرية ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزارة الإنتاج الحربى، وتم إنشاؤها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1984 لتصبح إحدى ركائز الصناعة العسكرية فى مصر عن طريق إشرافها على الشركات والوحدات التابعة، والتى تستهدف القيام بمهمة أساسية تتمثل فى تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف المنتجات العسكرية سواء أسلحة أو ذخائر أو معدات أو أنظمة إلكترونية دفاعية، وتقوم الجهات التابعة، من منطلق إيمانها بواجبها ودورها الوطنى فى التنمية، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين، وتشارك هذه الجهات التابعة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية المهمة، ويتبع الهيئة 16 شركة صناعية، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى، وشركة لنظم المعلومات، وشركة للإنشاءات باسم «شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة»، وشركة للصيانة تحت اسم «شركة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة»، وتعتمد الهيئة القومية للإنتاج الحربى على الميزانية الخاصة بشركاتها.

* شهدت الصناعات الدفاعية المصرية تقدماً كبيراً خصوصاً فى صناعة المدرعات بعد إنتاج الصلب المدرع محلياً، فما تفاصيل هذا المشروع؟

- يمثل هذا المشروع إنجازاً كبيراً؛ لأن الصلب المدرع يعد منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، ويأتى هذا المشروع فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين صناعة الصلب المدرع فى مصانع الإنتاج الحربى لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية متميزة، ونجحنا فى إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة فى مجال صناعة الصلب من منطلق إيماننا بضرورة إشراك القطاع الخاص فى مختلف المشروعات القومية بالدولة، وهدفنا الأساسى من هذا المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصلب المدرع المنتج، الذى سيوفر العملة الحرة التى كانت تُخصص لاستيراده من الخارج، ويساعدنا فى تفادى أى حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له.

* هل طموحكم هو تحقيق الاكتفاء الذاتى فقط من الصلب المدرع أم أن هناك تطلعات للتصدير؟

- نطمح بالتأكيد إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ولذلك قمنا بجهود تسويقية له من خلال عرض نماذج من الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك فى عدد من المعارض الدولية الخارجية المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية، ونحن منفتحون على توفيره لمختلف الجهات التصنيعية وفقاً للاشتراطات الحاكمة لذلك.

* راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200» لفتت انتباه العالم بعد عرضها فى جناحكم بـ«إيديكس 2023»؛ فما تفاصيل تصنيعها؟

- راجمة الصواريخ المتطورة «رعد 200» مُركّبة على مدرعة ذات جنزير، وتأتى كنتاج لتضافر جهود أكثر من شركة ووحدة تابعة لتصميمها وتنفيذها بعقول وأيادٍ مصرية فى إطار جهود «الإنتاج الحربى» لزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعاتنا العسكرية؛ حيث تبلغ نسبة المكون المحلى بها 65%، ومن مميزاتها أنها مزودة بجنزير يساعدها على التحرك بكفاءة ومرونة فى المناطق الوعرة التى لا يمكن للعجلات المرور عليها.

* ماذا عن المُدرعة المصرية المجنزرة «سينا 200» التى تشاركون بها للمرة الثانية فى معرض «إيديكس»؟

- المركبة المدرعة «سينا 200» تم تصنيعها بالكامل بأيادٍ وعقول مصرية، وهى مناسبة لتلبية مطالب قواتنا المسلحة من هذا النوع من المركبات؛ حيث تتميز بالسرعة والمرونة، وتمتلك شبكة قوية للوقاية من المخاطر خلال تنفيذ المهام، وقمنا بزيادة تدريعها بالصلب المُدرع من تصنيعنا لتكون مطابقة لمستويات الحماية العالمية «STANAG»، وعرضناها فى النسخة الماضية من معرض الصناعات الدفاعية «EDEX2021»، ونشارك فى النسخة الحالية «EDEX2023» بنسخة مطورة منها.

* ماذا عن المنتجات الأخرى التى تشاركون بها فى المعرض؟

- نشارك بعربة التطهير «ARS-2» لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وقذيفة أعماق صاروخية جديدة، هذا إلى جانب مشاركتنا بمنتجاتنا النمطية بالطبع من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة المختلفة.

* ما رأيك فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية هذا العام؟

- حرصنا على أن يخرج المعرض فى أبهى صورة، كما هو معتاد بكل نسخة منذ بدء انطلاقه عام 2018، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وولد المعرض عملاقاً، وتعمل جميع الجهات المعنية على المحافظة على المكانة التى تميز بها «EDEX» بين مصاف المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح، بل ونعمل على تعزيز هذه المكانة المتميزة، وهناك لجان متخصصة لكل شىء فى المعرض، وتم تنظيم العديد من اللقاءات بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتأكد من أن كل شىء فى وضعه الصحيح، بما يضمن أن تنظيم المعرض سيكون على قدر عالٍ من الاحترافية، وكانت هناك متابعة مستمرة من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، للتحضيرات، وتم التأكد من جاهزية معروضاتنا بجناح الوزارة بالمعرض، وبالتأكيد لاحظتم خلال الفترة الماضية أنشطة الوزير ولقاءات مع الوزراء والسفراء وممثلى الشركات العالمية المتخصصة، وكذا مشاركات الوزير محمد صلاح فى معارض التسليح الدولية الخارجية، التى حرص خلالها على توجيه الدعوات للمشاركة فى معرض «EDEX2023».

* وما أهمية معرض «إيديكس 2023»؟

- فيما يتعلق بأهمية المعرض فيمكن أن نلمسها من حجم مشاركة الشركات العالمية التى تمثل مختلف دول العالم بالمعرض، فالمعرض يعكس ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الكبرى، كما يعكس حقيقة أن مصر هى بلد الأمن والأمان، ويعكس الجناح المصرى بالمعرض حجم التطور الذى وصلت إليه صناعاتنا العسكرية، ويمثل المعرض فرصة للتعرف على آخر التطورات التى تم الوصول إليها فى مجال الصناعات العسكرية «البرية - الجوية - البحرية»، ومن المتوقع أن تبرم اتفاقيات تعاون خلال فترة انعقاد المعرض.