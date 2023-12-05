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«الخارجية الأمريكية»: إبلاغ إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بفلسطين بحظر تأشيراتهم

كتب:

هاجر عمر
09:49 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الخارجية الأمريكية أكدت أنه سيجري اتخاذ خطوات اليوم، لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يسهمون في أعمال العـنف في الضفة الغربية، وسيتأثر بهذا القرار عشرات الأفراد وأفراد أسرهم.

أضافت أنه بذلك سيجري فرض أول حظر على التأشيرات بموجب السياسة الجديدة على المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقالت إنه سيجري إخطار أي مواطن إسرائيلي لديه تأشيرة أمريكية حالية ومستهدفة في إطار هذا البرنامج بأن تأشيرته ألغيت.

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