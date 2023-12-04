الجالية الإسلامية في أمريكا تتخلى عن بايدن بسبب غزة

قال زعماء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤثر على دعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة في الولايات الحاسمة، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

واحتج زعماء الجالية الإسلامية على رفض الرئيس الأمريكي الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدوا أن عدم رغبة «بايدن» في الدعوة إلى وقف إطلاق النار أضر بعلاقته مع المجتمع الأمريكي المُسلم بشكل كبير ولا يمكن إصلاحه، وذلك خلال اجتماع لزعماء الجالية الإسلامية في ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، وهي موطن اكبر تجمع للعرب الأمريكيين في الولايات المتحدة.

جيلاني حسين، مدير فرع مينيسوتا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، قال: «نحن لسنا عاجزين كمسلمين أمريكيين، نحن أقوياء، ولدينا الأصوات الفعلية، سنستخدم هذا التصويت لإنقاذ الأمة، يتم القضاء على العائلات والأطفال في غزة، ما نشهده اليوم هو مأساة تلو مأساة».

التخلي عن بايدن.. وقف إطلاق النار الآن

وأصدر زعماء ولايات ميشيجان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، شعارًا بعنوان «التخلي عن بايدن.. وقف إطلاق النار الآن»، وقالوا إن جو بايدن لا يستطيع تحمل خسارة دعم الجالية العربية الأمريكية في الولايات الحاسمة لفرص إعادة انتخابه لولاية ثانية.

ووفقًا لـ«جارديان»، أن هناك حوالي 3.45 مليون أمريكي مسلمين، وتعد ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا موطنًا لعدد كبير من السكان العرب الأمريكيين، وستلعبان دورًا حاسمًا في حسابات إعادة انتخاب جو بايدن.