وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو أصيب بجنون العظمة.. وطلبه تفتيش رئيس الأركان «إذلال»

ذكرت القناة «13 الإسرائيلية»، أن حراسة رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت تفتيش أغراض رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بحثاً عن جهاز تسجيل معه عند دخوله مجلس الحرب.

إذلال جنود الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، علق رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير خارجية إسرائيل السابق أفيجدور ليبرمان، على الأمر، قائلا: «تفتيش رئيس الأركان يعدُّ إذلالاً لجميع جنود الجيش الإسرائيلي، ويجب ألا نسمح لنتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب».