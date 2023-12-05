رغم الحرب.. إسرائيل تعلن الاستماع لشهادة نتنياهو في جرائمه المتعددة

على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نيته بداية المرحلة الثالثة من عدوانها الغاشم على قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس، فإن القضاء في إسرائيل لم يغض الطرف عن الجرائم التي نفذها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يواجه تهم فساد بالجملة.

موافقة على طلب المحامين

ووافق قضاة المحكمة المركزية في القدس الذين ينظرون في القضايا الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية على طلب المحامين الذين يمثلون شاؤول إلوفيتش، المتهم في القضية 4000، لقصر جلسات الاستماع على يومين في الأسبوع، بحسب الحرب الإسرائيلية على غزة.

مواجهة 3 تهم فساد

وأفادت هيئة البث العبرية، أمس الاثنين، أن محكمة إسرائيلية لقضايا الكسب غير المشروع ستواجه تهم فساد لنتنياهو، ما يجعله يواجه 3 قضايا فساد، تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح مزايا لرجال أعمال إسرائيليين مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

فساد لا نهائي

وفي أثناء ترشح نتنياهو، لفترة ولاية خامسة، عام 2019 واجه العديد من التحديات السياسية، إذ واجه اتهامات جنائية تتضمن رشوة، واحتيال، وخيانة الثقة وكان على حافة الإدانة، وفي مارس 2023 اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية نتنياهو بمخالفة القانون وتجاهل تضارب المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد، وتدخل مباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، للنجاة من التهم الموجهة له، وأخيرا في يوليو 2023، استدعى نتنياهو المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية.