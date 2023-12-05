طوارئ في الضبعة واصطفاف المعدات استعدادا للأمطار وسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات مواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع، خلال الأيام المقبلة طبقا لهيئة الأرصاد، والتعامل مع الأمطار حال سقوطها في المناطق الساحلية، وتكثيف الجهود المستمرة بمراكز المدن والجهات الخدمية لمراجعة الحالة والصلاحية الفنية لجميع المركبات والمعدات ومدى الجاهزية لمواجهة أي أزمات أو طوارئ.

جاهزية المعدات والسيارات في الضبعة

وتابع محافظ مطروح مدينة الضبعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس المدينة، رفع حالة الاستعدادات الكاملة واصطفاف مركبات ومعدات مركز ومدينة الضبعة ومراجعة الجاهزية والحالة الفنية لجميع السيارات والمعدات.

فرق التدخل السريع

وأكد محافظ مطروح على تجهيز فرق التدخل السريع في مدينة الضبعة وتدريبها على أعلى مستوى من الجاهزية للتعامل السريع مع حالة الطقس في الطوارئ، ووضع خطة بالتنسيق بين المدن الأخرى الساحلية مثل الحمام والعلمين ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم مع محافظة مطروح، أثناء الأزمات وقت حدوثها، والتواصل على مدار الساعة من خلال الربط مع غرف العمليات ومركز الطوارئ الوطني بالمحافظة، للتعامل مع جميع المستجدات، والدفع بالمعدات وفرق التدخل السريع في المناطق التي تستدعي التدخلات السريعة من جانب مجالس المدن، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.