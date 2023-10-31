طقس مطروح اليوم.. الحرارة «العظمى» 26 درجة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت مدن محافظة مطروح الساحلية انتشار غيوم وغطاء سحابي، في ظل عدم استقرار حالة الطقس في مختلف المناطق المطلة على البحر المتوسط.

توقعات بسقوط أمطار

ومن المتوقع سقوط الأمطار اليوم على محافظة مطروح حتى الإسكندرية والمدن الواقعة بينهما، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة اليوم في مرسى مطروح 26 -21 درجة، ونسبة الرطوبة 64%، وسرعة الرياح 18 كم/ في الساعة.

رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

ومع تغير حالة الطقس اليوم، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار على مستوى مدن المحافظة حالة سقوطها في أي وقت، بتجهيز جميع المعدات ومواتير سحب المياه وسيارات الشفط من الشوارع والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومجالس المدن والحماية المدنية، وتطهير شنايش الأمطار، ومخرات السيول، وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الأزمات بالمحافظة تعمل علي مدار الساعة تتلقي جميع الشكاوي والرد علي استفسارات المواطنين، والتواصل بين جميع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية بنطاق المحافظة.