«الخارجية الأمريكية»: من حق إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية في غزة

صرًّحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنَّ الولايات المتحدة ترغب في زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت «الخارجية الأمريكية»، في بيانها الذي نقلته القناة، «يحق لإسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية في غزة.. ونواصل مراقبة تلك العمليات».

وأشارت إلى أنه من غير المقبول عدم إخطار المدنيين بأي ضربات عسكرية قبل القيام بها.

وتابعت: «لا نريد أن نرى نزوحا من جنوب قطاع غزة مثلما حدث في الشمال».