قصواء الخلالي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل دهس الشعب الفلسطيني بشكل دموي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ العدوان الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو كارثي إلى الوصول للأطراف الحدودية، مشددةً على أن القضاء على الفصائل الفلسطينية ضرب من ضروب الأحلام، فهو زئبق لا يمكن الإمساك به أو ملاحقة أي مقاومة متأصلة في أي مجتمع.

الاحتلال يواصل مسيرته في دهس الشعب الفلسطيني بشكل دموي

وأضافت قصواء خلال حلقة اليوم من برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة cbc، أنّ إعلان دولة الاحتلال اعتزامها القضاء على الفصائل الفلسطينية أمر غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، مشيرةً إلى أن الاحتلال يواصل مسيرته في دهس الشعب الفلسطيني بشكل دموي.

الاحتلال يقول إنه سيواصل الجهود لإعادة المحتجزين

وتابعت: الاحتلال يقول إنه سيواصل الجهود لإعادة المحتجزين.. كيف يعيدهم؟! الاحتلال فقد مجموعة من المحتجزين بسبب ضرب غزة، كيف يعيد الاحتلال المحتجزين دون تفاوض أو حديث سياسي مرة أخرى؟

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين بعدم إمكانية استعادتهم جميعا الآن، وذلك خلال اجتماع المجلس مع عائلات المحتجزين.