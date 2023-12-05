مراسل «إكسترا نيوز»: السلطات المصرية تقدم كل التسهيلات لخروج الرعايا الأجانب من غزة

رصد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، لحظة وصول عدد من الرعايا الأجانب إلى معبر رفح، مشيرا إلى أن بعض من الرعايا عبروا بوابة المعبر منذ قليل، وأغلبهم مجنسين أو يحملون الجنسيات الأجنبية، مؤكدا أن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات اللازمة لهؤلاء الرعايا الأجانب.

اهتمام الدولة المصرية بكل مواطنيها

وأضاف «الغنام»، خلال مداخلة من أمام معبر رفح لبرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية CBC»»، أن البيان الصادر من وزراة الخارجية المصرية شرح بالتفصيل إلى أي مدى تهتم الدولة المصرية بكل مواطنيها، وتم رصد ذلك عن قرب في أكثر من موقف فعلى سبيل المثال ما حدث على الحدود السودانية خلال الأزمة هناك، إذ أن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات لكل مواطنيها حتى في حالة عدم امتلاكهم أي جواز سفر أو دليل يثبت ذلك.

وتابع أن معبر رفح يضم عددا كبيرا من الأجهزة الأمنية التي تتشارك وتنسق فيما بينها لتقديم كل التسهيلات المصرية لجميع القادمين من كل أنحاء العالم، ولكن المواطن المصري له قيمة وتقدير عظيم للغاية.

140 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة اليوم

وأشار إلى أن هناك طفرة بالنسبة لعدد المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، فنحو 140 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم، بينما بالأمس كانت 48 شاحنة مساعدات كبيرة فقط، وهذا تطور إيجابي، موضحا أن المسؤولة الأمريكية عن الوكالة الأمريكية للتنمية زارت العريش اليوم، وكان المحافظ في استقبالها بمطار العريش، ومن ثم اصطحبها في زيارة داخل المدينة، كما تفقد المخازن الاستراتيجية التي تحوي عشرات ومئات الأطنان من المساعدات التي تأتي من كل المحافظات المصرية.