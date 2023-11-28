مساعد وزير الخارجية يستقبل وفدا من وزارة الخارجية النمساوية

في إطار تعزيز الحوار مع العديد من الدول الأوروبية ومن بينها النمسا، استقبل اليوم السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والمشرف على القطاع الأوروبي، بمقر وزارة الخارجية، وفداً من وزارة الخارجية النمساوية برئاسة السفير جريجور کوسلر، مدیر عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية النمساوية بمشاركة ممثلين عن إدارتي فلسطين وشئون الهجرة؛ حيث عُقدت مباحثات موسعة بين الطرفين تناولت آخر تطورات العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ومن بينها التعاون الاقتصادي وموضوعات الهجرة، وذلك بغية الدفع قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية والوصول إلى آفاق أرحب وتفاهمات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دور مصر في وقف إطلاق النار

وتناول السفير الدكتور محمد البدري، بحسب صفحة الخارجية على فيسبوك، دور مصر في وقف إطلاق النار وجهود مصر الحثيثة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود الدولية لإيصال تلك المساعدات، منوهاً في ذات السياق إلى أن مصر لم تغلق يوماً معبر رفح أمام تلك المساعدات.

تنسيق مصري نمساوي

وفي هذا الإطار، جدد المسؤول النمساوي الشكر لمصر على جهودها في الوصول إلى هدنة، كما وجه الشكر للدولة المصرية على تحرير الرهائن، مؤكداً على دور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. وأثنى على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، والقناعة النمساوية بترفيع العلاقات مع مصر على كافة الأوجه.