«الإصلاح والنهضة»: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية أمر مبشر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إنّ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، كان مقدمة جيدة جدا، إذ أقبل المصريون بأعداد كبيرة في ظل الظروف المناخية الصعبة، إذ تنخفض قيم الحرارة وتكون تحت الصفر لأن الانتخابات شديدة الأهمية.

تصويت المصريين في الخارج أمر مبشر

أضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا نيوز»: «تصويت المصريين في الخارج أمر مبشر، ويعبر عن حب المصريين لوطنهم والارتباط بأرضهم، ومنحت مؤشرا أوليا لشكل وطبيعة الانتخابات الرئاسية، وهي أنها حقيقية وتاريخية وتشاركية وتعددية وخطوة أولى في الديموقراطية المصرية الحديثة، وخطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتشكل حاليا».

الانتخابات تليق بالدولة المصرية

وتابع: «هذه الانتخابات تشهد أكثر من مرشح ببرامج مختلفة، رأينا البروفة الأولية للانتخابات، والإجراءات سهلة وميسرة والفرصة متاحة للجميع وكل شيء منظم للغاية والانتخابات تليق بالدولة المصرية وتقدم نموذجا جديدا، فهناك أيدولوجيات مختلفة ونزاهة وحملات إعلامية متساوية وفرص متكافئة والمشهد جيد للغاية يعبر عن طبيعة الفترة المقبلة».