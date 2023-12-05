أهالي «ميت العامل» ينظمون مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالدقهلية

نظم أهالي قرية ميت العامل التابعة لمركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في دورة انتخابية جديدة ومساندته في ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

السيسي استهدف القرى البعيدة والمحرومة

وقال اللواء خالد عوف، منسق حياة كريمة، خلال المؤتمر، إن المؤتمرات لا تتوقف على الأحزاب وحسب، حيث قرر أهالي قرية ميت العامل بأكملها بتنظيم مؤتمر جماهيري ضخم لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ورد الجميل لهذا القائد الباسل الذي يستحق منا كل الدعم لما قدمه وما زال يقدم لمصر وأبنائها.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة مهمة للغاية وهي التي أسسها الرئيس السيسي ونقل القرى والأرياف نقلة كبيرة وعظيمة واستهدف القرى البعيدة والمحرومة وقرب المسافات من بعضها، وأعاد هيكلة هذه القرى وحولها وكأنها مدينة وفر بها كل شيء من وحدات صحية ومستشفيات وعيادات وتمهيد طرق وإدخال الغاز وغيرها من احتياجات المواطن المصري، وهذا يدل على أنه قائد إنسان يشعر بالمواطن البسيط قبل أن يكون رئيس دولة ومدينة أجا بقراها ووحداتها المحلية كلها تدعم الرئيس السيسي.

الدقهلية شهدت في عهد السيسي طفرة كبيرة من التطورات

وتابع محمد سعد، رئيس المحاصيل الزراعية بالدقهلية، وأحد أهالي مدينة أجا، خلال المؤتمر: «سنقول نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فالدقهلية شهدت في عهده طفرة كبيرة من التطورات وتحديدا في مجال الزراعة وإنشاء المجمعات الزراعية التي تعمل بنظام رقمي وتكنولوجيا حديثة حتى تواكب العصر الرقمي الحديث، وللتسهيل على المزارعين وسرعة التواصل معهم وطور الإرشاد الزراعي وعمل المدرسة الحقلية التي تجوب قرى وعزب المحافظة وزيادة المساحات المنزرعة في المحاصيل الاستراتيجية طفرة لم نشهدها من سنوات طويلة إلا في عهد الرئيس السيسي».