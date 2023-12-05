اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مستعدون لاستقبال وتنسيق المساعدات الدولية إلى غزة

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: مستعدون لاستقبال وتنسيق المساعدات الدولية إلى غزة

الرئيس لنظيره القبرصى: إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحقق الأمن والاستقرار

«الزراعة»: صادراتنا تغزو 160 سوقاً عالمية ونستهدف الاكتفاء من السلع الأساسية

«الرى»: نواجه الفقر المائى باستراتيجية «التحلية والتبطين والمعالجة»

الحملة الانتخابية لـ«فريد زهران» فى ندوة «الوطن»:

المشاركة ضمانة رئيسية للحراك السياسى

«فصل السلطات وعودة المحليات» ضمن محورنا السياسى والانتخابات فرصة لعرض الرؤى بغض النظر عن النتيجة

«المالية»: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الحكومة: توحيد الإجراءات الجمركية وآليات تنفيذها بجميع الموانئ لتعظيم تجارة الترانزيت

«مدبولى»: توجيهات رئاسية بتقديم التيسيرات والحوافز لجذب سياحة اليخوت

«إيديكس 2023» «مصر رائدة»

إشادات عالمية بتطور الصناعات الدفاعية المصرية و«صربيا»: نسعى لتبادل الخبرات

«العراق»: إمكانيات هائلة و«التشيك»: الاستقرار والإصلاح جذبا الاستثمارات

الصفحة الثانية

مشروعات زراعية عملاقة.. واستصلاح أراضٍ.. وإنتاج داجنى وسمكى

تعزيز الأمن الغذائى.. استراتيجية دولة

«الزراعة»: صادراتنا تغزو 160 سوقاً.. وتقترب من 3.3 مليار دولار

نستهدف تحقيق الأمن الغذائى ورفع الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية.. وننفذ خطط تحسين الإنتاجية لزيادة المساحة المحصولية لتتجاوز 19 مليون فدان فى 2023

100 مليار جنيه جملة استثمارات الثروة الداجنة لإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة

5 مشروعات وضعت مصر على قمة هرم أفريقيا فى إنتاج الأسماك

رفع مستوى إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات مُحسّنة من الأبقار

«تحلية - تبطين - معالجة».. 3 محاور استراتيجية لمواجهة زحف «الفقر المائى»

الصفحة الثالثة

«إيديكس 2023».. «مصر رائدة»

إشادات عالمية بتطور الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية

«صربيا»: نسعى لتبادل الخبرات.. و«أرمينيا»: تطور ملحوظ فى التحول الرقمى.. و«أوزبكستان»: أنظمة إلكترونية متطورة.. و«التشيك»: الاستقرار والإصلاح الاقتصادى جذبا الاستثمارات.. و«تركيا»: فرصة أمام الشركات العالمية لتبادل الخبرات.. و«كوريا»: توطين أحدث تكنولوجيا التصنيع

وزير الإنتاج الحربى: هدفنا تلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات ومشروعات تنموية

«خرطوشة تُطلق 10 مرات».. أحدث ابتكارات «المعرض»

رئيس مصنع «صقر»: قنابل «الحافظ» الجوية المصرية تتفوق على مثيلاتها العالمية

«القبارى»: تُستخدم فى مقذوفات المدفعية.. وتُعرض فى مصر لأول مرة بالشرق الأوسط

«سليمان»: لديها قدرات اختراق أكبر.. وتطلق وتوجه بالجاذبية الأرضية

المهندس إيميل حلمى إلياس: نسبة المكون المحلى للراجمة 65%.. وتركيبها على مدرعة ذات جنزير لسهولة التحرك بكفاءة ومرونة فى المناطق الوعرة

نائب رئيس «الإنتاج الحربى»: «رعد 200» أول راجمة صواريخ مصرية صُممت ونُفذت بأيادٍ وطنية

عرض نسخة مُطورة من المدرعة «سينا 200» بعد زيادة دعمها بالصلب المدرع

الصفحة الرابعة

جرائم الاحتلال تتواصل فى «غزة».. «أونروا»: الغارات تخنق جهود الإغاثة

أمير قطر يشكر مصر على تحقيق الهدنة.. وجهود لوقف شامل للعدوان على الأراضى الفلسطينية.. وارتفاع عدد الشهداء فى القطاع إلى 16 ألفاً منذ بداية «طوفان الأقصى».. وانهيار تام للمنظومة الصحية.. ونزوح 80% من سكان غزة.. ومسئول أممى: إسرائيل تقيد تدفق الإمدادات الإنسانية والوقود

«الصحة الفلسطينية» تطالب بممر آمن لدخول الإمدادات الطبية وخروج الجرحى والإفراج عن الطواقم الطبية

«التحالف الوطنى» يطلق حملات للتبرع بالدم بسيارات متنقلة لدعم الأشقاء

جمعية الأورمان: نظمنا أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لأهالى غزة تحت شعار «كتفنا فى كتف أهالينا فى فلسطين»

الأحزاب تواصل حملاتها للتوعية بأهمية التصويت فى الانتخابات: مارسوا حقكم الدستورى

«محطة تنمية حيوية».. افتتاح المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية فى أسيوط

«المصريين الأحرار»: الانتخابات مختلفة هذه المرة.. و«المستقلين الجُدد» يطلق حملة للتشجيع على المشاركة.. و«تحالف الأحزاب»: على عمال مصر المشاركة بقوة

مساحته 600 متر وتكلفته 40 مليون جنيه ويوفر فرص عمل لتحسين المستوى المعيشى للسيدات

«مستقبل وطن»: أطلقنا الكثير من الحملات للتحفيز على المشاركة لأنها واجب وطنى

الصفحة الخامسة

المشاركة هى الضمانة الرئيسية لتحرير المجال العام وخلق حراك سياسى

حملة فريد زهران: يجب أن تصبح مصر بوابة للاستثمارات العالمية

أميرة صابر: فصل السلطات الثلاث وعودة المحليات ضمن المحور السياسى والانتخابات فرصة لعرض الرؤى والأفكار بغض النظر عن النتيجة

محمد سالم: نحن الحملة الأفقر مادياً وأطلقنا برنامجاً انتخابياً من 30 صفحة للمواطنين وآخر 200 صفحة للمختصين

أحمد قناوى: «المصرى الديمقراطى» و«العدل» أقدم حزبين بعد ثورة 25 يناير.. و80 متخصصاً من حَمَلة الماجستير والدكتوراه شاركوا فى إعداد البرنامج

الانتخابات الرئاسية ليست الموقف الأول لخلافنا مع الحركة المدنية.. وكنا أول المستجيبين لدعوة المشاركة فى الحوار الوطنى.. والشباب عمودها الفقرى.. ونزلنا إلى الشارع فى عدد من المحافظات ورصدنا احتياجات المواطنين.. والوسط السياسى يعانى حالة ضعف شديدة.. ونظمنا 15 لقاءً جماهيرياً فى المحافظات ولمسنا تفاعلاً كبيراً من المواطنين

الصفحة السادسة

فريد زهران المنافس الشريف والمعارض النبيل

«العصر الذهبى للمرأة».. الأمل أصبح واقعاً

السيسى رئيسى (٢)

زعيم وطنى مقاتل

قوة صوتك فى الظرف الاستثنائى

الانتخابات فى مصر.. كيف كانت وكيف أصبحت؟!

الصفحة السابعة

مصر هى الغاية

حكايتى مع وطن (2)

عودة الثقة فى القدرة المصرية

خسائر إسرائيل فى حرب غزة

سخونة «انتخابات الرئاسة»

لم تأتِ من فراغ

الصفحة الثامنة

إلى الإعلامى الشهير.. ما هذه الرائحة؟

ناهد فريد شوقى تودع جمهورها بمسيرة مشرّفة وإنتاج واعٍ

«صانعة النجوم» لن ننساك

فك لغز «الرومان» «يوسف» يقرأ مخطوطة متفحمة بالذكاء الاصطناعى

تحف على «النحاس» الله ينور يا «شيخ عصام»