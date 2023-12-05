منظمة اليونيسيف: دمار غزة أفظع كابوس في العالم

قال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، جيمس إلدر، إن الوضع في قطاع غزة صعب والسيناريو مأساوي، فالدمار في كل مكان، وهناك مئات الآلاف لا يعرفون إلى أين يتجهون، مشيرا إلى أن هناك نقصا كبيرا في المياه والغذاء، والقصف الإسرائيلي مكثف ومستمر في كل أنحاء القطاع.

دمار غزة وقتل الكثير من الأطفال

وأضاف «إلدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»: «نحن نخبر العالم بشيء واحد وهو دمار غزة وقتل الكثير من الأطفال، ولابد من وقف القصف الإسرائيلي المستمر، ويجب يتعاطف الجميع معهم، فهؤلاء الفلسطينيين ليس لهم أي ملاذ آمن ولا يتوافر لهم غذاء أو مياه، ولا يوجد من يوفر هذه الاحتياجات الإسرائيلي بسبب إطلاق النار المتواصل».

نقص المياه والغذاء بغزة

وتابع بأن القصف الإسرائيلي المستمر دفع الفلسطينيين إلى اللجوء لأماكن ليس بها مقومات استمرار الحياة كالمياه والغذاء، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين تعاني من مآسي تحتاج لوقف فوري لإطلاق النار، مضيفا: «ما يحدث في غزة أفظع كابوس رأيته على مدار أسابيع ماضية».

وأشار إلى أنه عندما يحدث قصف لمنزل ما في قطاع غزة يصاب السُكان بجروح عميقة وكسور بالعظام وغيرهم، مشيرا إلى أن الأطفال في القطاع يفقدون أهلهم جراء القصف العنيف والمتواصل.