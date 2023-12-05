تفاصيل وفاة نجل الشيخ الطبلاوي.. «الجنازة والعزاء غدا»

كشف المحاسب إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لـ«الوطن»، تفاصيل وفاة شقيقه محمود الطبلاوي، مؤكدا أن الوفاة جاءت طبيعية بالمنزل، وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين، مؤكدا أنه سيصلى على الجثمان ظهر غدٍ الأربعاء، بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين، وستقام ليلة العزاء في نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوي.

من جانبه قال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، في بيان: «توفى إلى رحمة الله تعالى الليلة القبطان بحري محمود الطبلاوي من مواليد عام 1966م نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما».

وأضاف الساعاتي، أن نقابة محفظي القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، تنعى الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ الطبلاوي

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن، في بيان: «لقد لحق الفقيد بوالده والنقابة إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان. سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته ونتقدم بخالص العزاء فى ابن شيخنا الراحل الراحل وإلى العائلة جميعهم ونخص منهم المحاسب إبراهيم والشيخ محمد محمد الطبلاوي».