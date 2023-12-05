وفاة نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

أعلن إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وفاة شقيقه، القبطان محمود الطبلاوي، منذ قليل.

وقال «إبراهيم» عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمه الله تعالى، أخي القبطان محمود الطبلاوي».

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

جدير بالذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يعد أحد الأعلام البارزين في دولة التلاوة المصرية، من مواليد 14 نوفمبر 1934، بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة.

أبناء الشيخ محمد محمود الطبلاوي

تزوج الشيخ محمد محمود الطبلاوي، 3 مرات وأنجب 13 ابنا، وكان زواجه مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره، وقال عن ذلك في لقاء تليفزيوني، إنه تزوج للمرة الثانية من بلدته بالمنوفية مركز تلا، في عمر 19 عامًا، وأنجب منها أول أولاده «برنسه»، موضحا أن الزوجة الثالثة كانت لأسباب خاصة لكبر سن الزوجة الثانية التي أنجبت له 12 طفلًا.