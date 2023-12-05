المستشار محمود فوزي: مشروع 30 يونيو يستهدف عودة الريادة لمصر في جميع المجالات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الرؤية تستهدف تحقيق أهداف، ويأتي تحتها برامج ومشروعات؛ فالرؤية أعم وأشمل وأكثر مرونة، أما البرنامج محدود، موضحا أن الرؤية مرتبطة بتوقيتات أما البرنامج محدد بمشروعات.

هناك تجربة في التسع سنوات الماضية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن هناك تجربة في التسع سنوات الماضية، بأن مرشحهم وضع عددا من الأهداف، وكانت تقتضي العمل المستمر، مردفا: «أقامت الدولة 15 ألف مشروع على مدار 9 سنوات، لم يكونوا في برنامج محدد ولكن تطلبتهم تحقيق أهداف»، موضحًا أن مدة الرؤية 6 سنوات، وأعلنها الرئيس، فلديه مشروع اسمه 30 يونيو التنموي يستهدف أن تعود مصر قوية وقادرة ورائدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونعمل فيه منذ 9 سنوات وحققنا نتائج طيبة ومبشرة، وخضنا صعوبات كثيرة، وتغلبنا عليها بفضل إرادة سياسية ورؤية واضحة من المرشح، ونرى أن نستكمل ما بدأناه.

وأشار إلى أن من محاور الرؤية، سياسية واقتصادية ومجتمعية، منطلقة من أربعة ثوابت، أن مصر بلد مليئ بالفوائض في الطاقة والطرق والمساحة، كما أن لديها فوائض في قوة العمل، والتحدي كيف يمكن استغلال فوائض العمل بفوائض الطاقة والمرافق والمساحة.

ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية

وتابع: «الطرق مفتوحة وفتحناها بكثير من العزم والإرادة»، مؤكدًا أن الرؤية في المحور السياسي تستهدف ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي ودعم اللامركزية والمحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والعدالة الناجزة ودور النقابات والمجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.

أما الرؤية في المحور الاقتصادي، تستهدف مواجهة التضخم وتوطين الصناعة والاستثمار الأجنبي وجذبه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على النقل والطاقة، أما المحور المجتمعي يشمل تمكين اقتصادي أكثر للمرأة، وتطوير التعليم وزيادة العمران ورفع جودة الحياة وتمكين الشباب أكثر وإطلاق طاقات الإبداع لديهم.