حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من أهالي النوبة 

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من أهالي النوبة.

حياة كريمة في أسوان

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة، وقال فوزي خلال اللقاء إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في محافظة أسوان وباقي المحافظات، كما أن الدستور احتفى بأهل النوبة، بالإضافة إلى أن حياة كريمة في محافظة أسوان أحدثت نقلة نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها المبادرة بجانب العمل على إنشاء بنية تحتية جديدة مهدت الطريق وسهلت الكثير لأهالي النوبة.

وأضاف فوزي أن الرئيس السيسي اقتحم موضوعات مضى عليها عشرات السنوات ليقوم بتعويض أهالي النوبة نتيجة تضرر أراضيهم من بناء خزان أسوان والسد العالي.

توعية أهل النوبة بأهمية المشاركة في الانتخابات

من جانبه، ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في النظر إلى حقهم في التعويضات، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي غيرت حياة 90% من أهل أسوان، خاصة من ناحية البنية التحتية، وليس هناك محافظة أو فئة لم تستفد من إنجازات المرشح الرئاسي.

وأضاف الوفد أنهم يحرصون على توعية أهل النوبة بأهمية المشاركة في الانتخابات لاستمرار التنمية غير المسبوقة في المحافظة، وأنهم يدركون أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي حققت إنجازات مشرفة في كافة الملفات.