مستقبل وطن في سوهاج ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات: قائد التنمية

نظمت أمانة مستقبل وطن في محافظة سوهاج، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن في سوهاج، إن الهدف من تنظيم المؤتمر، تأييد الدولة المصرية ودعم قرارات القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التنمية.

ومن جانبه، لفت النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى المفارقة بين مواقف الدول التي لطالما كانت تسارع بإصدار البيانات ضد مصر في مجال حقوق الإنسان، وصمت هذه الدول تجاه الفظائع والجرائم التي ترتكب الآن في غزة.

الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار

وأكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مكانة مصر وعظمتها، مثمنا دور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

أما الأنبا باخوم مطران سوهاج، تحدث عن الوحدة والترابط القوي بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط، مؤكدا دعم ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

دعم مسيرة التنمية

وثمنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في دعم مسيرة التنمية من خلال مشروعات مبادرة حياة كريمة، وكذلك مبادراته في دعم المراة المصرية.