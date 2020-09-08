غرفة "مستقبل وطن سوهاج": إقبال كبير على التصويت في أول أيام الإعادة

رصدت غرفة العمليات التى شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، لمتابعة سير جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ، إقبالا ملحوظا على التصويت فى جميع اللجان بمختلف مراكز المحافظة، وظهر الإقبال كبيرا فى القرى والمراكز التى ينتمى إليها المرشحون، وظهرت طوابير من السيدات خرجن للتصويت فى عدد كبير من اللجان.

وقال المهندس محمد محمود لبيب، أمين تنظيم الحزب ورئيس غرفة العمليات، إنه تم رصد تواجد وخروج كبير للتصويت فى مراكز مرشحي الحزب بطما، وطهطا، وأخميم، والعسيرات، والبلينا، كما تم رصد خروج مكثف للسيدات فى طوابير بلجان قرى مركز البلينا، وفى قرى بمركزي جهينة وجرجا فضلا عن خروج وتواجد لأعضاء مجلس النواب الحاليين المنتمين للحزب من أجل دعم مرشحي الحزب فى جولة الإعادة، وحشد الناخبين للتصويت لصالحهم، وكذلك تواجد نواب الحزب الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ فى الجولة الأولى عن القائمة من أجل دعم مرشحى الحزب.

ويخوض جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج 10 مرشحين للنظام "الفردي"، من بينهم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن والباقون لأحزاب حماة وطن والإتحاد وإثنين مستقلين، وتجرى الإنتخابات في دائرة واحدة تضم محافظة سوهاج بالكامل، وتتم عملية التصويت داخل 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، بها كشوف تضم أسماء 3 مليون و61 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات التى ستجرى فى يومين .