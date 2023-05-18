«قطاع المعاهد» يكرم منطقة سوهاج الأزهرية للتفوق بمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ

شهد اليوم الخميس وكيل الأزهر الشريف محمد عبد الرحمن الضويني احتفال قطاع المعاهد الأزهرية بالفائزين بمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعددًا من قيادات الأزهر الشريف.

مبادرة المترجم الناشئ على مستوى الجمهورية

وقد تم تكريم منطقة سوهاج الأزهرية لفوزها بالمركز الثاني والتاسع في مبادرة المترجم الناشئ على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة جهاد محمد زكي على المركز الثاني وفازت الطالبة شهد رمضان بالمركز التاسع.

حضر التكريم نيابة عن الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية شومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

تكريم منسق مبادرة المترجم الناشىء منطقة الأزهرية بسوهاج

كما كرمت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية المنسق العام لمبادرة المترجم الناشىء منطقة الأزهرية بسوهاج هيثم خلف مرزوق مدير التوجيه الفني بالمنطقة وشرف الدين أبو المجد منسق مسابقة فارس المتون بمنطقة سوهاج.