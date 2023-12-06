تفاصيل مؤتمر جماهيري في بورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

دعا الشيخ جمال عواد، مدير أوقاف بورسعيد، إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، قائلا «المشاركة نرد بها على كيد الكائدين، وندفع بها شرور المتربصين»

وأشار إلى أن القران الكريم علمنا أن نملة غيرت مسار جيش بالكامل، وعلينا أن نغير مسار يريده لنا المتربصون بأمن مصر وشعبها.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، والذي أقيم بساحة نادي المعارف في حي العرب، وسط حشد كبير من أهالي بورسعيد وعدد من التنفيذيين والقيادات الشعبية بالمحافظة.

ونظم أهالي حي الجنوب مسيرة حاشدة بالسيارات، طافت شوارع المحافظة حتى نادي المعارف، مرددين هتافات «بورسعيد قالتها قوية.. صوتها لبطل مصر من له شعبية، والسيسي رئيسي».

مظاهرة حب وطنية

ودعا وكيل أوقاف بورسعيد إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة وعدم التكاسل، لنثبت للعالم كله قدرتنا على تخطي الأزمات وصنع لمعجزات.

من جانبه، أكد الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، أن المؤتمر مظاهرة حب وطنية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن البابا شنودة الثالث قال إن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا.

وقال العميد محمد الغباري، من أبطال حرب أكتوبر، أن مشهد الحشد لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد شاهده من قبل وكان عمره 15 عاما، عندما حمل أهالي بورسعيد سيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

حل قضايا مصر المزمنة

وأكدت هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن الرئيس السيسي قائد انشغل بقضايا مصر المزمنة، وأهمها قضية التعليم الذي اعتبره أمن قومي لبناء الإنسان المصري.

وقالت وكيل «تعليم بورسعيد»، إن الرئيس السيسي عمل على تطوير التعليم في سابقة من نوعها لا تحدث في حياة الشعوب إلا كل مائة عام، بداية من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن مناهج التعليم المطورة واكبت العالم ودعت الطلاب إلى التفكير واكتشاف الذات.