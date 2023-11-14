مدير أوقاف بورسعيد: المشاركة في الانتخابات دليل على الإيجابية

أكد الشيخ عماد هيبة، مدير أوقاف بورسعيد، أن الإيجابية من أساسيات الدين الإسلامي وأن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم لمصر الكثير من حب الوطن والتقدم فكان مثالا للإيجابية.

الإيجابية في المشاركة في الانتخابات

ودعى مدير أوقاف بورسعيد الناس إلى الإيجابية، حيث أن الإيجابي يجد في العمل أمل، أما الإنسان السلبي يجد في العمل ألم، «ولذلك يجب أن نتعاون مع الرئيس السيسي بالبر والتقوى والنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا أنها عرس سياسي ويجب نقدم صوتنا لمن يستحق أن يكون قائدا لهذه البلاد.

وأوضح مدير أوقاف بورسعيد أن الانتخابات الرئاسية شيء أساسي لاختيار قائد يعمل علي التنمية والتقدم والبناء والحضارة وظهر ذلك واضحا في الرئيس السيسي فقد رأينا فيه حب الوطن وحب الشعب له.

مؤتمر مستقبل وطن

جاء ذلك خلال عقد حزب مستقبل وطن لمؤتمر الأول لدعم قائد التنمية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي أقيم في المركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد.

بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن في بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار عضوا مجلس النواب والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والشيخ عماد هيبة مدير الأوقاف وممثل الكنيسة بيمن صابر وممثل الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصياد وعلي جبر منسق التحالف الوطني وممثل تكافل وكرامة.