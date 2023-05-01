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«أوقاف بورسعيد» تعلن توافر صكوك الأضاحي دون مصروفات إدارية

كتب:

هبة صبيح
11:50 م | الإثنين 01 مايو 2023
وكيل أوقاف بورسعيد

وكيل أوقاف بورسعيد

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، عن توافر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف بورسعيد، وذلك بأقل سعر في مصر. 

سعر صك الأضحية

وأوضح وكيل وزارة أوقاف بورسعيد أن قيمة صكوك الأضاحي السودانية 2500 جنيه، وقيمة الصك بالأضاحي البلدية 4000 جنيه، مؤكدًا أن الأضحية في يد آمنة وتصل إلى الفقراء في كل شبر على أرض مصر. 

حجز الأضحية بدون مصاريف إدارية

وأكد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أن حجز صك الأضحية يكون بدون مصاريف إدارية أو أي تكاليف أخرى، مضيفا «بادر من الآن بحجز أضحية عن أسرتك بأقل سعر في مصر مع وزارة الأوقاف المصرية».

وصول الأضحية للمستحقين

وقال وكيل أوقاف بورسعيد إن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، مضيفا أنه يصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، ودون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه، وذلك تحت شعار «منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة».

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