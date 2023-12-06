محلل سياسي أمريكي: غزة قد تكون سبب سقوط بايدن

قال ماك شرقاوي المحلل السياسي، إن الدعم بدأ يفتر في دعم إسرائيل وسط تملص عدة دول غربية من استمرار دعمها إلى إسرائيل في ظل حرب لتصفية القضية الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على النزوح خارجه في ظل تجويع وقلة الدواء وقصف المستشفيات والأماكن الآمنة المختلفة خاصة أنه تم قصف الكنائس والمساجد والمستشفيات.

تنفيذ سياسة الأرض المحروقة

وأضاف شرقاوي خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» مع فضائية «القاهرة» الإخبارية، أنه تم تدمير 60% من المباني في منطقة شمال قطاع غزة وسط انهيار البنية التحتية وصعوبة بقاء الفلسطينيين في هذا الجزء من القطاع مع تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، حيث تم استخدام آلاف الأطنان من القنابل، مبينا أن قيادي الفصائل الفلسطينية يوجد في شقق معينة وليس في مناطق واسعة التي يقصفها الاحتلال

الدخول في جرائم ضد الإنسانية

نافذة الوقت بدأت تضيق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووجدت أمريكا أنها دخلت في جرائم ضد الإنسانية وسط اتهامات مستمرة من المتظاهرين بأن الساسة الأمريكيون يديهم ملطخة بالدماء، وأصبحت الأمور خارج السيطرة، فقد تكون غزة من تعمل على إسقاط الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحكم خاصة أن نسبة قبول بايدن وصلت إلى 38% فقط وهي أقل نسبة لرئيس أمريكي في الحكم.

المطالبة بوقف الحرب فورا

وأوضح المحلل السياسي، أن 85% من الحزب الديمقراطي يطالبون بوقف الحرب فورا وإيقاف المعاونة التي تقدم باستمرار إلى إسرائيل وسط انقسام عسكري مع التأكيد على نتنياهو بمنع استهداف المدنيين خاصة أن بادين أكد رفض تهجير الفلسطينيين قسرا.