سر شراء الولايات المتحدة الأمريكية لـ2.73 مليون برميل نفط جديد

حالة من الضبابية يشهدها قطاع البترول العالمي نظرا للأحداث الجيوسياسية التي تعانيها كافة دول العالم، والحروب الإقليمية التي ألقت بظلالها على أسعار النفط في السوق العالمي، حيث توقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار البترول عالميا مع دخول فصل الشتاء رسميا بالدول الأوروبية.

إتمام توقيع عقود شراء 2.73 مليون برميل نفطي

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الخميس الماضي، إتمامها لوضع لمسات نهائية تخص عقود شراء 2.73 مليون برميل من النفط ليضاف للاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديها، بينما اعتبر عدد من الخبراء مساعي الولايات المتحدة الأخيرة لتوقعها ارتفاع الأسعار بعد تخفيضات منظمة «أوبك+».

يقول موقع «إنفستينج»، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عقود لشراء 930 مليون برميل من شركة «موبيل»، و600 مليون برميل من فيليبس، و600 مليون برميل من سونوكو، و600 مليون برميل من ماكواري، ليبلغ إجمالي العقود 215,929,510 دولارا، وفقًا البيان الصادر من الوزارة.

تحالف الأوبك+ يخفض الإنتاج الطوعي من البترول

ومع إعلان تحالف «أوبك+» تخفيض الإنتاج الطوعي للبترول، تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات أمس الجمعة، حتى واصلت الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في على التخفيض الطوعي للإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة خام برنت لشهر فبراير 23 سنتا أو 0.28% إلى 80.63 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.25% إلى 75.77 دولار.

خبير بترولي: دخول فصل الشتاء رسميا سيؤدى لزيادة سعر البرميل

من جانبه، يقول الدكتور محمد سعد الدين، خبير بترولي، إن أسعار البترول تسير وفق بورصة عالمية لا يستطيع أحد توقع ما سيحدث في السعر مستقبلا، حيث إن الفترة الحالية فترة حروب في لعالم، كما أن دخول فصل الشتاء في أوروبا أدى إلى زيادة الطلب العالمي على براميل البترول.

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحالف أوبك+ قام بتخفيض إنتاج البترول حتى لا يزيد المنتج في السوق وبالتالي يقل سعر البرميل من البترول، غير أن حدوث مثل تلك التوترات تنبئ بوجود زيادة في أسعار البترول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في حال وجد ظروف اقتصادية قهرية لدول اعضاء تحالف الأوبك+ فسيزيد الطلب على البترول، الأمرالذي سيؤدى بالأخير إلى زيادة سعر البرميل عالميا: «طول ما دوافع الناس منصبه ».