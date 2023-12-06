الأمم المتحدة تنتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وصفت الأمم المتحدة تصريح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن تقييم «نسبة» الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حركة «حماس» بأنه «لا طعم له».

نسبة قتل المدنيين في غزة

يشار إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال سابقا في تصريح سابق لشبكة «CNN» إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يُقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي «نسبة إيجابية للغاية» بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.