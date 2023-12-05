رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

ضياء رشوان: إسرائيل تدرك خطورة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

كتب:

أحمد عبدالفتاح
10:55 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الجانب الإسرائيلي يدرك خطورة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، وكذلك الموقف الأردني، ولكن عمليا لم تتوقف دولة الاحتلال عن مساعيها، مشددًا على أن جيش الاحتلال يضغط على الفلسطينيين غير الراغبين في ترك أرضهم، لكنهم بشر في النهاية، وإن حدثت ضغوط عسكرية شديدة، فإن ذلك قد يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

مصر تراقب بمنتهى الدقة

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إجبار الفلسطينيين على النزوح لجنوب قطاع غزة يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، ومصر تراقب بمنتهى الدقة كل ما يحدث على الصعيد الميداني وتنبه كل الأطراف الدولية إلى أن هذا الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية».

لا توجد دولة في العالم تساند الموقف الإسرائيلي

وتابع: «لا توجد دولة في العالم تساند الموقف الإسرائيلي في التهجير الداخلي أو الخارجي أو اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، فقد تحدث نتنياهو عن منطقة عازلة من القطاع كله»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الدولي يمثل نوعا من الردع لجيش الاحتلال لكنه ليس كافيا. 

اقرأ المزيد:

ضياء رشوان: مساعي مصر مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان: مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة

ضياء رشوان: الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين

ضياء رشوان: اتفاق الهدنة شمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا
بقلم أحمد عبدالفتاح