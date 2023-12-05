ضياء رشوان: إسرائيل تدرك خطورة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الجانب الإسرائيلي يدرك خطورة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، وكذلك الموقف الأردني، ولكن عمليا لم تتوقف دولة الاحتلال عن مساعيها، مشددًا على أن جيش الاحتلال يضغط على الفلسطينيين غير الراغبين في ترك أرضهم، لكنهم بشر في النهاية، وإن حدثت ضغوط عسكرية شديدة، فإن ذلك قد يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

مصر تراقب بمنتهى الدقة

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إجبار الفلسطينيين على النزوح لجنوب قطاع غزة يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، ومصر تراقب بمنتهى الدقة كل ما يحدث على الصعيد الميداني وتنبه كل الأطراف الدولية إلى أن هذا الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية».

لا توجد دولة في العالم تساند الموقف الإسرائيلي

وتابع: «لا توجد دولة في العالم تساند الموقف الإسرائيلي في التهجير الداخلي أو الخارجي أو اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، فقد تحدث نتنياهو عن منطقة عازلة من القطاع كله»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الدولي يمثل نوعا من الردع لجيش الاحتلال لكنه ليس كافيا.