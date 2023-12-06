«تموين سوهاج»: ضبط تاجر استولى على 250 طن سكر بقيمة 10 ملايين جنيه

قالت هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه جرى تحرير محضر ضد أحد التجار دائرة مركز شرطة أخميم شرق؛ بعد الاستيلاء على 250 طن سكر تم استلامها من البورصة السلعية، وتصرف بهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وأكدت «أبو الفتوح»، في بيان، أن جهات التحقيق المُختصة تولت التحقيقات مع التاجر المستولي على 250 طن سكر استلمها من البورصة السلعية، وتبلغ القيمة الإجمالية للكمية المتصرف بها 10 ملايين جنيه بسوهاج، لافتة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم ضبط نفس الكمية خلال أسبوع ولكن مع تاجر مختلف.

وأشارت إلى أن ذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، حيث تصرف التاجر والذي يقيم دائرة مركز شرطة أخميم، في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء، دون إخطار الجهات الرقابية، محققًا أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بناءًا على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق؛ من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يتلاعب بأي طريقة من الطرق في السلع الغذائية المنصرفة له.