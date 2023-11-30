«شنطة الأسرة».. مبادرة من «تموين سوهاج» لشراء السلع الغذائية الأساسية بـ 100 جنيه

وفرّت مديرية التموين بسوهاج «شنطة الأسرة» للمواطنين؛ لتضم كل متطلبات الأسرة الغذائية بسعر 100 جنيه، ضمن مبادرة تخفيض السلع الغذائية التي أطلقها مجلس الوزراء، وتستهدف بيع السلع بأسعار مخفضة، ويباع السكر بـ27 جنيهًا للكيلو.

شنطة الأسرة للمواد الغذائية بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن المواطنين يحصلون على احتياجاتهم من السكر عبر منافذ التموين، والتوزيع بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية المختلفة بالمحافظة، والتي تخطت 178 منفذًا ثابتًا ومتحرك.

وأوضح أن المواطنين يحصلون على احتياجاتهم أيضًا من المكرونة والأرز والزيت والعدس، فضلا عن مشكلة حساب الفكة لكل مواطن عقب شراء السكر، ثم عودته مرة أخرى لباقي متطلبات الأسرة.

مكونات شنطة الأسرة بسوهاج وسعرها

وتوفرت شنطة الأسرة بكل وحدة محلية، وتضم المتطلبات الأساسية، وأبرزها الآتي:

-2 كيلو سكر وزجاجة زيت و2 علبة صلصلة بـ100 جنيه.

-2 كيلو سكر وزجاجة زيت وكيلو أرز بـ100 جنيه.

-2 كيلو سكر وزجاجة زيت و2 كيلو مكرونة بـ 120 جنيهًا.

كما جرى توفير شنط تضم سكر وأرز ومكرونة وزيت وكبريت وملح وصلصة، لتكون الشنط مجمعة وجاهزة للبيع.

تجهيز شنطة الأسرة بسوهاج

وكشف «إبراهيم» أن شنطة الأسرة تباع بمنافذ بيع مبادرة السلع المدعمة بالوحدات المحلية والمراكز، ويمكن لكل وحدة محلية ترتيب المكونات وفقًا لكمية المواد الغذائية لديها، وحسب حاجة المواطنين بكل مركز.

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين، أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوهاج بمنافذ التموين بالمدن المختلفة، إلى جانب سيارات حماية المستهلك والمنافذ الثابتة للوحدات المحلية والتموين، التي جاءت كالآتي:

- منافذ مركز جهينة.

- منافذ مركز طما.

- منافذ مركز جرجا.

- منافذ مركز البلينا.

- منافذ مركز طهطا.

- منافذ مركز دار السلام.

- منافذ مركز المراغة.

- منافذ مركز أخميم.

- منافذ مركز ساقلتة.

- منافذ مركز سوهاج.

- منافذ مركز المنشاة.