أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 6-12-2023

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023 خاصة البيضاء، وفق ما أعلنت بورصة الدواجن، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 62 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 66 جنيها إلى 75 جنيها، حسب المنطقة.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، خاصة بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 62 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 109 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا اليوم، حيث وصلت إلى 73 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى نحو 85 إلى 95 جنيها للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.