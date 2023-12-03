أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 بمصر

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 62 و63 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 جنيهًا و70 جنيهًا للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح بين 73 و75 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 78 و80 جنيهًا للكيلو، وتراجع سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 57 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار الكتاكيت مستقرة أيضًا، إذ تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 26 و31 جنيهًا، والكتكوت الساسو بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا، وتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16 و17 جنيهًا، والكتكوت الساسو بيور بين 16 و17 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 10 و11 جنيهًا، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات، وسعر كتكوت الجيل الثاني بين 12 و13 جنيهًا.