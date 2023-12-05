نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم بقيمة 400 جنيه، بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، حيث شهد سعر طن الذرة الصفراء الأحد الماضي هبوطاً وصل إلى 200 جنيه، وفق ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

توقعات بتراجع أسعار الدواجن قريبا

وأضاف أبوصدام أنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف، وتزامنا مع تلك الإفراجات تنتج مصر 1.6 مليار طائر، ما يحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 95%، لذلك هناك توقعات بانخفاض أسعار الطيور الحية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنّ أسعار الدواجن والطيور والكتاكيت والبيض تختلف حسب المحافظة والمنطقة، موضحا أنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 13 ألفا و200 جنيه، أما سعر طن الذرة الأوكراني 12 ألفا و200 جنيه فيما يسجل سعر القمح 11.5% الأوكراني والروسي 12 ألفا و600 جنيه، كما وصل سعر الردة المحلي إلى 10 آلاف و300 جنيه بينما يسجل سعر الجيلوتين المستورد والمحلي 43 ألف جنيه.