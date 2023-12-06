«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف نهارا وبارد ليلا.. والعظمى على القاهرة 23 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بمعظم محافظات مصر، إذ أن دجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وفترات الليل ستكون ما بين 15 – 14 درجة مئوية.

مزيد من انخفاض درجة الحرارة الفترة المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc»، أنَّ الأيام المقبلة ستشهد المزيد من انخفاض بدرجة الحرارة في فترة النهار وفترة الليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة مع نهاية الأسبوع الجاري إلى 21 درجة مئوية في فترة النهار وليلًا 13 درجة مئوية.

طقس فترات الليل المتأخرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «نحن نقترب من الشتاء، لذا سنبدأ الشعور بالمزيد من البرودة خاصة في فترات الليل المتأخرة، والصباح الباكر ومحافظات الصعيد ستنخفض بها درجات الحرارة بنحو 8 درجات مئوية، ووسط سيناء بأقل من الـ5 درجات، فالبتالي ستكون هناك أجواء تترواح بين باردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل».