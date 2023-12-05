طقس الصعيد اليوم.. شبورة وضباب وارتفاع درجات الحرارة

تستمر درجة الحرارة في طقس الصعيد اليوم الثلاثاء في الارتفاع متخطية 30 درجة مئوية للعظمى، مع وجود شبورة كثيفة تصل لمرحلة الضباب وتعيق الرؤية على محافظات شمال الصعيد في الساعات الأولى من الصباح، ما دفع غرف العمليات بالمحافظات لتحذير السائقين على الطرق السريعة صباحًا لتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة.

طقس الصعيد اليوم

وتسجل درجات الحرارة خلال طقس اليوم الثلاثاء بمحافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل الصغرى 15 مئوية في طقس مائل للبرودة ليلًا وساعات الصباح الباكر.

أما درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد، فتسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية فى طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

نشاط حركة الرياح

وتنشط حركة الرياح على جنوب الصعيد بطقس اليوم الثلاثاء مسجلة 16 كم في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة ببعض الأحيان، بينما تنشط في شمال الصعيد بسرعة 11 كم في الساعة، وتسجل نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35% للعظمى والصغرى تسجل 15%، وترتفع نسبة الرطوبة على محافظات شمال الصعيد، مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة لتسجل الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى، مع توقعات بعدم سقوط أمطار.