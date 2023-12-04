نوة قاسم تضرب الإسكندرية غدا.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

تضرب نوة قاسم مدينة الإسكندرية، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة غدا، والتي تعد واحدة من أصعب نوات الشتاء على عروس البحر الأبيض المتوسط، وتستمر عدة أيام، ما تبعها تحذير من محافظة الإسكندرية للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المضادة للأمطار.

وتقدم «الوطن» تفاصيل نوة قاسم القادمة على الإسكندرية المشهورة بأنها شديدة الأمطار، بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

نوة قاسم تضرب الإسكندرية

وتعد نوة قاسم واحدة من أشد النوات التي تضرب المحافظة، وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة على المحافظة، وتبدأ يوم 5 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

حالة الطقس في أول أيام نوة قاسم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا مع أول أيام نوة قاسم تشهد أمطار متوسطة تصل إلى 40%، كما تشهد انخفاض درجات حرارة تتراوح ما بين 23 العظمى، والصغرى 14 درجة.

استعدادات الصرف الصحي لنوة قاسم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة تستعد قبل بدء النوة بيوم، بتطهير الشنايش وانتشار 152 سيارة ومعدة تتمثل في «102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات».