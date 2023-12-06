تحرير 104 محاضر تموينية وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في سوهاج

أكد محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، تحرير 104 محاضر تموينية في مراكز سوهاج.

ضبط الأسواق

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات مكبرة على المخابز والمحال والهايبرات من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى مركز طما شمال سوهاج، من أجل ضبط الأسواق، ما أسفر تحرير 104 محاضر تموينية اليوم الأربعاء.

حملات تموينية مكثفة

ونُفذت الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم ما بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.