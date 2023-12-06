عضو بالنواب: نؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الأمن والاستقرار

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، أن ما شهدته مصر من إنجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة بمختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الأسبوع المقبل، موضحًا أنه لا يمكن تغافل ما حدث من إنجازات ترتقي بمعيشة المواطن البسيط وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

إنجازات غير مسبوقة للرئيس السيسي

وقال «أمين» في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، والسنوات الأخيرة شهدت كمًا غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، والرئيس حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن الصراعات المستمرة في المنطقة المحيطة بمصر تجعل دعم الرئيس السيسي أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية.

توطين الصناعات

وأشار إلى أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها إلا أنها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية خاصة أن القيادة السياسية أعطت أولوية قصوى لدعم قطاعي الزراعة والصناعة وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتنمية المشروعات الصغيرة.

وأكد أمين، أن مصر حاليا في مفترق طرق خاصة في ظل كل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية في المنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن كل فئات المجتمع المصري يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها.