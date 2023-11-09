«جامعة المنصورة»: أسسنا شركة لإنتاج الصناعات الغذائية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تتبع أنظمة جديدة ومستحدثة وتكنولوجية لتقديم كافة الخدمات بطريقة ميسرة للمواطنين، وجرى تحويل حجز تذاكر العيادات في المستشفيات الجامعية إلى نظام الكتروني عبر الإنترنت بناء على توجه الدولة المصرية نحو التوجه الرقمي.

وأضاف «خاطر» في تصريحات خلال لقاء مع صحفيي المحافظة، إذا تم الإبلاغ عن وجود أي تقصير داخل الجامعة خاصة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية يتم التحقيق في هذا الأمر بسرعة كبيرة وبدقة شديدة، لأنه يجب أن نضع في الحسبان أن هناك ضغط كبير جدا على الجامعة، حيث يبلغ عدد المترددين يوميا 1000 شخص وعلى مدار السنة يبلغ 2 مليون مواطن وهذا رقم كبير ومهول.

وتابع: «وإذا تم الإبلاغ عن أي تقصير نقوم بالاستطلاع أولا حتى نرى رد الطرف الآخر اذا كان مقنع نبدأ بالتعامل بروية وبشكل يليق بالجامعة، وإذا لم يكن مقنع نحيل الأمر للتحقيق، وبنسبة 99% الجامعة ترد على الشكاوى».

وواصل «خاطر»: لدينا 250 ألف طالب وما يقرب من 14 ألف وافد وهذا رقم كبير جدًا، لأن جامعة المنصورة من الجامعات المتميزة والوحيدة المعتمدة على مستوى الجامعات ويوجد لدينا 10 كليات معتمدة، بالإضافة كلية الطب وطب الأسنان بهما برنامج مانشستر ونحن من أوائل الجامعات التي نظمت هذا البرنامج، وستشارك الجامعة في كل المبادرات الرئاسية لأن الجامعة هي أحد أذرع الدولة كما سنقدم على المستوى العربي في «التميز الحكومي العربي» فيما يتعلق بالمعامل أوالمشروعات الخاصة بالجامعة.

الجامعة تحتل المركز الأول في تخفيض قوائم الانتظار

وأكد: «أبرمنا بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لضم مساحة ما يقرب 1600 متر امتداد لمستشفى الطوارئ، كما أن هناك إحلال وتجديد في بعض المباني بروتوكول آخر وهو الاستعداد لتقديم الدعم الطبي للمستشفيات العامة في المراكز الكبرى في محافظة الدقهلية مثل ميت غمرودكرنس والجمالية والمنزلة، مضيفًا أنه تم إنشاء شركة لإنتاج الصناعات الغذائية مملوكة لجامعة المنصورة على غرار «شركة انطلاق لتقنية المعلومات والاتصالات»، وهي شركة مملوكة بالكامل لجامعة المنصورة كنوع من تنمية الموارد الذاتية للجامعة ولخدمة المجتمع الخارجي، وتحتل الجامعة المركز الأول في المساعدة والمساهمة في تخفيض قوائم الانتظار وفي القضاء على قوائم الانتظار.