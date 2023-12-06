إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بإصابة 4 مواطنين فلسطنيين أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائىيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وتسللت قوات الاحتلال، إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إنَّ شابًا (25 عامًا) أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.