قصة قصر العدل في قطاع غزة.. قوات الاحتلال التقطت صورا أمامه قبل قصفه

مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، أحد المباني التي قصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضمن مواصلة عدوانه واستهدافه للمبان السكنية والمدنيين بجانب المؤسسات الحكومية والخاصة؛ إذ أظهر مقطع فيديو لحظة قصف المكان.

قصف قصر العدل في قطاع غزة

وبحسب الفيديو الذي نشره المركز الفلسيطيني الإعلامي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التدوينات «إكس» المعروفة سابقا باسم «تويتر»، تحت عنوان «جيش الاحتلال يفجر مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة»، كاشفة لحظة التفجير التي حولت المبنى إلى ركام في ثوان معدودة، وسط انفجار هائل غطى غباره المكان.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قبل وقت قصير من تفجير قصر العدل في قطاع غزة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لجنود الاحتلال وهم أمامه بعد دخولهم إلى وسط القطاع.

#شاهد جيش الاحتلال يفجر مبنى "قصر العدل" في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة pic.twitter.com/YB80cV57eH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 4, 2023

معلومات عن قصر العدل

ومع تحول قصر العدل في قطاع غزة إلى ركام، نرصد بعض المعلومات عنه وفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم، وهي كالآتي:

- الحكومة الفلسطينية قد افتتحت قصر العدل في عام 2018 وسط قطاع غزة.

- جاء الافتتاح بعد عامين من انطلاق عملية تشييده عام 2016.

- تشييد قصر العدل كان مشروعا مولته الحكومة القطرية.

- تم بناء قصر العدل على مساحة 11 ألف متر مربع.

- القصر مكون من خمسة طوابق تضم غرف تخزين تحت الأرض.

- بلغت تكلفة المشروع 11 مليون دولار.

- لكل محكمة قاعتها الخاصة والمرافق المخصصة لاستراحة الزوار وانتظارهم.

- تم تخصيص قاعة لكل محكمة، وللمراجعين أماكن استراحات وانتظار.