ضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلين بتهمة الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 20 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.