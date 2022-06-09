أمن الغربية يعيد طالبة «آداب طنطا» المختفية من الإسكندرية: خلافات عائلية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، لغز اختفاء طالبة في الفرقة الثانية في كلية آداب جامعة طنطا، شعبة علم النفس، منذ 4 أيام، في ظروف غامضة، تواجدها عند صديقتها في محافظة الإسكندرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، بقيادة اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية في الغربية؛ لكشف ملابسات اختفاء الطالبة «وصال.ع»، طالبة في الفرقة الثانية في كلية آداب طنطا، مقيمة قرية ميت حبيب، مركز سمنود، بعد تحرير أسرة الطالبة محضرًا بتغيب الطالبة، في أثناء ذهابها إلى كلية آداب جامعة طنطا؛ لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولم تعود إلى المنزل.

التحريات والمعاينة

وتشكل فريق بحث من ضباط مديرية أمن الغربية، وأجريت التحريات والمعلومات عن علاقة الطالبة المختفية بزملائها في كلية آداب في جامعة طنطا، وتفريغ كاميرات المراقبة بالجامعة حتى تم التوصل إلى ظهور الطالبة المختفية، وتبين أنّها سافرت مع إحدى زميلاتها إلى محافظة الإسكندرية، وليس هناك شبهة جنائية وأنها ذهبت معها برغبتها.

خلافات عائلية

نسقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم تحديد مكان إقامة الطالبة المختفية، وتم الوصول إلى مكان الإقامة واقتيادها إلى منزل أسرتها في قرية ميت حبيب، مركز سمنود.

وتبين أن الطالبة تركت منزلها بسبب خلافات عائلية مع أسرتها، وكانت موجودة مع زمليتها الأيام الماضية برفقة زميلتها في محافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.