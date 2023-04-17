أمن الإسكندرية ينقل مُسنة لأحد المستشفيات بعد استغاثتها

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاستغاثة إحدى السيدات «مسنة» بالإسكندرية، تعاني من حالة مرضية لنقلها لأحد المستشفيات.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بوجود إحدى السيدات «مسنة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل تعاني من حالة مرضية، وعدم قدرتها على الحركة لمعاناتها من السمنة المفرطة، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ ، وأمكن إنزال السيدة من محل سكنها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات.