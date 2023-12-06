«أونروا»: غزة من أخطر الأماكن في العالم.. والوضع يزداد سوءا كل دقيقة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، والوضع يزداد سوءا كل دقيقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم، ولا توجد منطقة آمنة فيه.

وقالت الفصائل الفلسطينية إن موقفنا موحد بشأن التصدي للمؤامرة، والتي تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة، موضحة أن من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ويفتح المعابر.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الحملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مدمرة، بنفس القدر الذي كان شمال القطاع.