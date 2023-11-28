«أونروا»: تمكنا من الوصول إلى بعض مناطقنا في شمال غزة (صور)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنها تمكنت من الوصول إلى بعض مناطق الأونروا واللاجئين في شمال قطاع غزة، بعد 5 أيام من الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار.

وأكدت عبر منصة «إكس» أنه جرى تقديم إمدادات من المساعدات الإنسانية، وصفتها بـ«المنقذة للحياة»، وأشارت إلى المتطوعين لديها، مؤكدة أن التفاني الذي أظهروه لمواصلة العمل من أجل مجتمعهم لا مثيل له على الإطلاق.

توزيع 1.062 طن من المواد الغذائية الجاهزة للأكل

ووزعت الأمم المتحدة خلال سريان الهدنة الإنسانية بقطاع غزة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 1.062 طن من المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 4 ملاجئ تابعة لـ«أونروا» في مخيم جباليا، إضافة إلى 185 طنا من الخيام والبطانيات وأيضًا 890 طنًا من المياه المعبأة في زجاجات على مواقع مختلفة.

وذكرت أنه منذ بدء الحرب قام الموظفون في غزة بمعالجة أكثر من 600 ألف مريض، وقبل أيام، كانت تسعة مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 22، لا تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية، وسجلت ما مجموعه 10.697 زيارة للمرضى، من لاجئي فلسطين وغير اللاجئين على حد سواء.

50 ألف امرأة حامل في غزة

وذكرت الأمم المتحدة أن هناك ما يقدر نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، ويجرى تسجيل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة كل يوم، وجرى علاج ما مجموعه 408 حالة ما بعد الولادة وحالة حمل عالية الخطورة في المراكز الصحية يوم 26 نوفمبر.