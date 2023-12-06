«ناسا» تحذر من كويكب يقترب من الأرض.. «قد يمثل خطرا» (فيديو)

تحذيرات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لا تنتهي، إذ أعلنت مؤخرا اقتراب كويكب جديد من الأرض قد يمثل خطرا عليها، إذ يبلغ قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142)، نحو 1.2 كيلومتر، ومن المتوقع أن يحلق على مسافة 5.5 مليون كيلومتر.

تحذير من كويكب يتقرب من الأرض

ووفقا لبيان الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، فإن الكويكب سيقترب من الأرض، في الساعة 21 بالتوقيت العالمي، حيث ستفصله عن الأرض مسافة 0.036 وحدة فلكية، أي ما يزيد قليلا عن 5.5 مليون كيلومتر.

ووفق وكالة «ناسا»، فإن الوحدة الفلكية هي وحدة قياس المسافات في الفضاء، وتساوي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس، فيما يتراوح قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142) بين 540 و1200 متر وتبلغ سرعته 6.66 كيلومترا في الثانية.

تعد الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر خطرة، وفق وكالة ناسا الفضائية.

لم يكن هذا التحذير الأول الذي أطلقته وكالة ناسا، بشأن اقتراب كويكب خطير من الأرض، ففي أغسطس الماضي، كشف العلماء عن كويكب يحتمل أن يكون خطيرا، كان عبارة عن صخرة الفضاء «إف إف 2015»، حيث بلغ قطرها ما بين 13 و28 متراً.

الوضع الفلكي يبدو مقلقا

في التاسع من سبتمبر الماضي، حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من اقتراب خمسة كويكبات من الأرض، وقالت في بيانها الرسمي، إن الكوكيب JA5 وحجمه بحجم منزل والذي اكتشف لأول مرة عام 2021 من الأرض، اقترب منها على مسافة 5.1 مليون كم.

هذه الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض، وأن خطورة الكويكبات على الأرض تنشأ حين يكون محيطها أكبر من 149 مترا، وتقترب من الأرض مسافة تقل عن 7.4 مليون كيلومتر، ومثل هذه الكويكبات غير موجود بين الكويكبات الخمسة المذكورة، وفقا لـ«ناسا».